مروحيات الاحتلال تحلق فوق مرتفعات مزارع شبعا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 12:16

مروحيات الاحتلال تحلق فوق مرتفعات مزارع شبعا

منذ 37 mins 5 January، 2025
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