“هيئة البث الإسرائيلية” عن مصدر مطلع: إدارة بايدن أبلغت “إسرائيل” عزمها تكثيف ضرباتها في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2025 - 21:42

“هيئة البث الإسرائيلية” عن مصدر مطلع: إدارة بايدن أبلغت “إسرائيل” عزمها تكثيف ضرباتها في اليمن

منذ 1 ساعة 3 January، 2025
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