وزير الخارجية الإيراني: جاهزون للانخراط في مفاوضات نووية بناءة من دون تأخير بهدف التوصل لاتفاق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2025 - 20:10

وزير الخارجية الإيراني: جاهزون للانخراط في مفاوضات نووية بناءة من دون تأخير بهدف التوصل لاتفاق

منذ 46 mins 3 January، 2025
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