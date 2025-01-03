“القناة 12” العبرية : لليوم الثامن على التوالي يتواصل اطلاق الصواريخ من قطاع غزة نحو منطقة “الغلاف” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2025 - 18:36

“القناة 12” العبرية : لليوم الثامن على التوالي يتواصل اطلاق الصواريخ من قطاع غزة نحو منطقة “الغلاف”

منذ 35 mins 3 January، 2025
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