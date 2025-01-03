معاريف العبرية: إصابة 3 جنود من جيش الاحتلال بتفجير عبوة ناسفة في دبابة من الكتيبة 52 أمس في جباليا شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2025 - 09:20

معاريف العبرية: إصابة 3 جنود من جيش الاحتلال بتفجير عبوة ناسفة في دبابة من الكتيبة 52 أمس في جباليا شمالي قطاع غزة

منذ 26 mins 3 January، 2025
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