أ.ف.ب: وصول وزير الخارجية الفرنسي ونظيرته الألمانية إلى دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2025 - 07:48

أ.ف.ب: وصول وزير الخارجية الفرنسي ونظيرته الألمانية إلى دمشق

منذ 8 mins 3 January، 2025
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