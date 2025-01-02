فلسطين المحتلة: 13 شهيدا منذ فجر اليوم في غارات إسرائيلية على قطاع غزة 11 منهم في خانيونس جنوبي القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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فلسطين المحتلة: 13 شهيدا منذ فجر اليوم في غارات إسرائيلية على قطاع غزة 11 منهم في خانيونس جنوبي القطاع
منذ 21 mins
2 January، 2025
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