فلسطين المحتلة: 13 شهيدا منذ فجر اليوم في غارات إسرائيلية على قطاع غزة 11 منهم في خانيونس جنوبي القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2025 - 09:40

فلسطين المحتلة: 13 شهيدا منذ فجر اليوم في غارات إسرائيلية على قطاع غزة 11 منهم في خانيونس جنوبي القطاع

منذ 21 mins 2 January، 2025
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