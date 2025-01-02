يديعوت أحرونوت: من الصعب رؤية نهاية الحدث شمالي غزة، سوف يستغرق الأمر أشهراً من القتال وهذا له ثمن باهظ من حيث القتلى كما أن حماس لا تظهر أي علامة على الاستسلام – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2025 - 09:40

يديعوت أحرونوت: من الصعب رؤية نهاية الحدث شمالي غزة، سوف يستغرق الأمر أشهراً من القتال وهذا له ثمن باهظ من حيث القتلى كما أن حماس لا تظهر أي علامة على الاستسلام

منذ 27 mins 2 January، 2025
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