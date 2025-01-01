قوى الامن: توقيف 4 مروجي مخدرات في عدة مناطق

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها الاربعاء عن توقيف عدة أشخاص لقيامهم بترويج المخدرات في العديد من المناطق.

وقال البيان “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليّات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيفهم، ‏قامت المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، بتاريخ 30-12-2024، بحملة مداهمات في مناطق: الضبيّة، صبرا، والرويسات- الجديدة، أسفرت عن توقيف أربعة مروّجين من أصحاب السّوابق، وهم كلّ من: ر. أ. (مواليد عام 1982، لبناني)، خ. ش. (مواليد عام 1986، لبناني)، م. ش. (مواليد عام 1994، سوري)، ن. خ. (مواليد عام 2001، سوريّة)”.

وتابع البيان “بتفتيش الموقوفين عُثر بحوزتهم على كميّة متنوّعة من المواد المخدّرة (كوكايين، وكريستال ميث، وماريجوانا، وكيتامين، وحبوب مخدّرة)، إضافةً إلى أوراق نقديّة مزيّفة من فئة /20/ دولاراً أميركيا”، واضاف “أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختصّ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام