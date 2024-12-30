إعلام العدو: “إسرائيل” تشترط الإفراج عن 34 أسيرًا حيًا بالمرحلة الأولى بينما تصر حماس على أن يكون بينهم 12 جثة لأسرى “إسرائيليين” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 22:34

إعلام العدو: “إسرائيل” تشترط الإفراج عن 34 أسيرًا حيًا بالمرحلة الأولى بينما تصر حماس على أن يكون بينهم 12 جثة لأسرى “إسرائيليين”

منذ 56 mins 30 December، 2024
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