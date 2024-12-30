بوشكيان: مصممون على الانطلاق بورشة البناء والإعمار والإصلاح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 19:12

بوشكيان: مصممون على الانطلاق بورشة البناء والإعمار والإصلاح

منذ 11 mins 30 December، 2024
جورج بوشكيان
لبنان

قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان جورج بوشكيان إن “العام المقبل هو عام الاستحقاقات والتطمينات والانفراجات ويستحقّ أبناء الوطن أن يستعجلوا المواعيد الدستورية وألا يصابوا بخيبات أمل متجدّدة”، واكد ان “الجميع مصمّمون على الانطلاق بورشة البناء والاعمار والإصلاح”.

كلام بوشكيان جاء الاثنين بعد زيارته ووزير الشباب والرياضة جورج كلاس كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس ميناسيان، حيث قدما التهعاني بالاعياد، وكانت مناسبة للبحث في الأوضاع العامة والتطورات المستجدة على الساحة اللبنانية.

ونقل بوشكيان عن الكاثوليكوس ميناسيان تمنياته “بحلول الخير والسلام وراحة البال لدى اللبنانيين والاستقرار في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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