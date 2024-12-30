إحتفال تكريمي للشهيد الشيخ محمد عنيسه في كيفون..والوزير بيرم: تدمير المستشفيات في غزة إهانة للإنسانية

تكريماً وتخليداً لدمائه الزاكية وإحياءً لذكراه العطرة، أقام حزب الله احتفالاً تكريمياً للشهيد السعيد على طريق القدس الشيخ محمد حسين عنيسه في حسينية بلدة كيفون، بحضور وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، مسؤول قطاع الجبل في حزب الله بلال داغر، وعدد من الفعاليات والشخصيات، وعلماء دين، وعوائل شهداء، وحشد من الأهالي.

وبعد تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، تحدث الوزير بيرم فلفت إلى أن إسرائيل كادت أن تسقط فعلياً لحظة بدأ عملية طوفان الأقصى، وجميع المحللين الاستراتيجيين يقولون كاد الكيان أن يسقط، بحيث أنه خلال ساعات تم تحرير 40 كلم، وكاد 1400 مقاتل أن يسقطوا إسرائيل، وبدأ مطار بن غوريون يزدحم بالهجرة المعاكسة، فتشكّل أسرع حلف دولي في العالم، وأتى إلى إسرائيل رؤساء أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وغيرهم من رؤساء الدول.

وأشار الوزير بيرم إلى أن الإسرائيلي دمّر المستشفيات أمام مرأى العالم، وهذه إهانة وقهر وسحق للإنسانية، علماً أننا كنا نسمع في التاريخ أن هناك حرب إبادة، ولكن كانت تصل إلينا الأخبار لاحقاً ويتم تسريب عدد من الصورة.

واعتبر الوزير بيرم أن ما حصل في غزة للمرة الأولى في تاريخ البشرية، هو محاولة من الغرب لتكريس شيء جديد، وهو أنه على البشرية أن تعتاد على الإبادة، وأن لا تواجه، وكل ذلك من أجل مصالح الغرب وثكنته المتقدمه وسطوته وسيطرته.

وفي الختام، تليت السيرة الحسينية العطرة عن روح الشهيد وكل الشهداء.

المصدر: اعلام بيروت