اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس… وأجهزة السلطة تحرق منزلًا وتواصل حصار مخيم جنين لليوم الـ26 توالياً

شنّت قوات الاحتلال صباح وفجر الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق ونصب حواجز عسكرية، واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه أجهزة أمن السلطة، عدوانها على مخيم جنين وملاحقة المقاومين وحصارها لليوم الـ26 تواليا، وسط حرق لأحد المنازل في حارة الدمج بالمخيم. وأحرقت أجهزة السلطة، ليل الاثنين، منزلاً في حارة الدمج في مخيم جنين مع استمرار العملية العسكرية ضد المقاومين.

وفي التفاصيل، فقد أطلقت أجهزة السلطة الرصاص الخطاطي والقنابل الحارقة على منازل المواطنين في حارة الدمج بمخيم جنين. وتجددت الاشتباكات بين المقاومة وقوات الأجهزة الأمنية للسلطة في مخيم جنين. واقتحمت قوة من أجهزة أمن السلطة، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية سكن طلبة جامعة بولتيكنك فلسطين في الخليل، واعتقلت عدداً من الطلبة من جنين بعد الاعتداء عليهم.

وتواصل أجهزة السلطة عدوانها على مخيم جنين وملاحقة المقاومين لليوم الـ26 على التوالي، استشهد خلالها 6 مواطنين برصاصها، آخرهم الصحفية شذى صباغ. وتتجاهل أجهزة السلطة كل المطالبات الفصائلية والشعبية والحقوقية بوقف عمليتها العسكرية ضد مخيم جنين، وكف يدها عن ملاحقة المقاومين والطلبة في الضفة الغربية.

إلى ذلك، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً عند مدخل قرية رأس كركر، غربي مدينة رام الله، فيما شددت من إجراءاتها على الحاجز العسكري المقام عند جسر بلدة عطارة شمالي المدينة، وأغلقت البوابة الحديدية المقامة أسفل الجسر. وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مفرق بلدة دير بلوط، قضاء مدينة سلفيت، باتجاه قرية رافات المجاورة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين، بينما أخضعت آخرين لتحقيق ميداني، عقب اقتحام منازل المواطنين في بلدة تقوع، جنوب شرقي مدينة بيت لحم. وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد كمال العمور، ومحمد جميل عيسى العمور، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.

وفي طولكرم شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين فارس طعمة، ويزن طعمة، من بلدة قفين شرق طولكرم، فيما داهمت قوات الاحتلال بلدتي بيرزيت وترمسعيا وقرية عين سينيا ومخيم الجلزون للاجئين، شمالي رام الله، بالإضافة لقرية دير أبو مشعل.

واقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بورين جنوبي مدينة نابلس، وأجبرت أصحاب محلات تجارية على إغلاقها. هذا وطالت الاقتحامات بلدات: إماتين وحجة وباقة الحطب وعزون، شرقي مدينة قلقيلية، وبلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس، حيث سير الاحتلال آلياته ومركباته العسكرية في القرى والبلدات الفلسطينية.

قوات الاحتلال وجرافة للاحتلال تقتحم منطقة وادي القلط في أريحا وتغلق الطرق والشوارع المحاذية لمخيم عقبة جبر بالسواتر الترابية pic.twitter.com/r4u6lh3QJd — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 30, 2024

المصدر: عرب 48+المركز الفلسطيني للاعلام