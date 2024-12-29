بالفيديو | نجاة ركاب طائرة كندية بأعجوبة رغم اشتعال النيران فيها

شهد مطار “هاليفاكس الدولي” في مقاطعة نوفا سكوتيا الكندية حادثة هبوط اضطراري مرعبة لطائرة تابعة لشركة “طيران كندا” مساء السبت، وذلك بعد تعرضها لعطل أثناء الهبوط.

وأفادت تقارير إعلامية كندية أن “الطائرة هبطت اضطراريا في مطار هاليفاكس الدولي بعد تعطل عجلات الهبوط، مما تسبب في انزلاق الطائرة على طول المدرج واشتعال النيران فيها”، وتابعت “تمكن طاقم الطائرة من إجلاء الركاب جميعا (الذين أصيبوا بالصدمة) بأمان دون وقوع إصابات خطيرة”.

وقالت التقارير “رغم المشهد المرعب إلا أن جميع الركاب خرجوا سالمين”، واضافت “على إثر الحادث، تم إغلاق مطار هاليفاكس بشكل مؤقت لاتخاذ التدابير اللازمة وضمان السلامة العامة”.

وبالسياق، قال بيان صادر عن المطار إن “الحادث يتعلق برحلة طيران كندا رقم (2259) التي تديرها شركة (طيران بال) ووقع الحادث حوالي الساعة 9:30 مساء”، ولم يذكر البيان عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، وكانت الطائرة قادمة من المدينة الكندية، سانت جونز.

وحول الواقعة، أخبرت راكبة أن “أحد إطارات الطائرة لم يتم فتحه بشكل صحيح عند الهبوط”، ولفتت الى ان “سعة الطائرة هي حوالي 80 راكبا”، واوضحت “أنها كانت ممتلئة في الغالب واستغرق الأمر ما يصل إلى دقيقتين لإخراج الجميع من الطائرة”.

بدوره، قال أحد الركاب “بدأنا نرى حريقا على الجانب الأيسر من الطائرة وبدأ الدخان يتصاعد من النوافذ”.

ويأتي هذا الحادث في أعقاب حادث طائرة مأساوي آخر في كوريا الجنوبية، مما يسلط الضوء على مشاكل خطيرة في عجلات الهبوط.

حيث أدى انحراف طائرة عن المدرج لدى هبوطها في مطار موان الدولي جنوب كوريا الجنوبية، الأحد، إلى تحطمها ومصرع غالبية ركابها الـ181.

وقالت السلطات إن “حادث تحطم طائرة في المطار الدولي ربما حدث أثناء محاولة الهبوط دون الاستعانة بالعجلات بسبب تعطل عجلات الهبوط”.

المصدر: روسيا اليوم