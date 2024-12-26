اليونيفيل: التدمير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المناطق السكنية في جنوب لبنان يشكل انتهاكا للقرار 1701 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 26 2024 - 10:36

اليونيفيل: التدمير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المناطق السكنية في جنوب لبنان يشكل انتهاكا للقرار 1701

منذ 12 mins 26 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة