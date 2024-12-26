وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه : “قبل وأثناء وبعد الحرب، كل مرافق الدولة اللبنانية ومعابرها البرية والبحرية والمطار خاضعة لسلطة الدولة وقوانينها لدينا ملء الثقة بالجيش اللبناني وكل الأجهزة الأمنية والجمارك وهي تقوم بدورها على المعابر وفقًا للقانون” – موقع قناة المنار – لبنان
وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه : “قبل وأثناء وبعد الحرب، كل مرافق الدولة اللبنانية ومعابرها البرية والبحرية والمطار خاضعة لسلطة الدولة وقوانينها لدينا ملء الثقة بالجيش اللبناني وكل الأجهزة الأمنية والجمارك وهي تقوم بدورها على المعابر وفقًا للقانون”