فلسطين المحتلة: انفجار ضخم ناتج عن نسف الاحتلال منازل سكنية شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 01:10

فلسطين المحتلة: انفجار ضخم ناتج عن نسف الاحتلال منازل سكنية شمال غزة

منذ 2 ساعة 25 December، 2024
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