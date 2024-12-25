إصابة مستوطن صهيوني بعملية دهس في “غوش عتصيون”

أصيب مستوطن صهيوني في “غوش عتصيون” قرب القدس المحتلة الأربعاء.

وقالت وسائل اعلام العدو الاسرائيلي “اعتقلت القوات الإسرائيلي فلسطينيَين أحدهما سائق المركبة الفلسطينية الضالعة بالحادث وشخص آخر كان برفقته”، وتابعت “لم تعرف هوية المعتقلين”.

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن “المستوطن الذي يبلغ من العمر 25 عامًا تلقى الإسعافات الأولية في مكان الحادث ونقل إلى المستشفى وهو بحالة متوسطة الخطورة”.

ولفتت التقارير الى ان “أجهزة الأمن تحقق في الحادث للتأكد ما إذا كان ناتجا عن حادث طرق”، وقالت إنه “تم القبض على شخصين كانا في السيارة، ويخضعان للتحقيق”.

المصدر: عرب 48