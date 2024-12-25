المتحدث باسم جيش الإحتلال: تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب إثر إطلاق صاروخ من اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 25 2024 - 05:10

المتحدث باسم جيش الإحتلال: تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب إثر إطلاق صاروخ من اليمن

منذ 43 mins 25 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة