تفجير 3 روبوتات مفخخة في محيط مستشفى كمال عدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2024 - 05:10

تفجير 3 روبوتات مفخخة في محيط مستشفى كمال عدوان

منذ 56 mins 25 December، 2024
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