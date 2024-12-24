الرئيس بري: لا ميلاد بدون محبة وعطاء وتضحية من أجل لبنان

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الثلاثاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتم عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وأجواء الزيارة التي قام بها يوم أمس الرئيس ميقاتي وقائد الجيش جوزاف عون للمنطقة الحدودية الجنوبية .

كما وضع ميقاتي رئيس المجلس في نتائج زيارته إلى تركيا وجمهورية مصر العربية.

من جهة ثانية، هنأ الرئيس بري “اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة بعيد ميلاد السيد المسيح”، وقال “قبل ميلاده كان الزمن ليلا وبعده صار فجرا، والحياة حزنا وبعده صارت فرحا”.

وأضاف الرئيس بري “عشية الميلاد المجيد مدعوون جميعا الى مقاربة كافة قضايانا المتصلة بكل مناح حياتنا وسلوكنا وعلاقاتنا الإنسانية والسياسية والإجتماعية بروحية ميلادية، تراحما ومحبة وتواضعا وتسامحا ومصالحة ومصارحة”، وتابع “لا ميلاد من دون محبة وعطاء وتضحية وتواصلا لا ينقطع من أجل الإنسان ومن أجل لبنان حينها نستحق الميلاد ونعيشه رسالة وأملا وخلاصا ورجاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام