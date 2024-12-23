هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع يعلن مسؤولية “إسرائيل ” للمرة الأولى عن اغتيال هنية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 22:08

هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع يعلن مسؤولية “إسرائيل ” للمرة الأولى عن اغتيال هنية

منذ 19 mins 23 December، 2024
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