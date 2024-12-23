وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس: سنوجه ضربات قاسية “للحوثيين” وسنفعل بصنعاء والحديدة كما فعلنا بغزة ولبنان وطهران – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 22:08

وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس: سنوجه ضربات قاسية “للحوثيين” وسنفعل بصنعاء والحديدة كما فعلنا بغزة ولبنان وطهران

منذ 26 mins 23 December، 2024
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