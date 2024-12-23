اعلام العدو: قوة إسرائيلية وقعت في كمين حيث تم تفجير عبوة ناسفة بجانبها في بيت حانون شمالي قطاع غزة ما أدى إلى مقتل ضابط وجنديين بالإضافة إلى إصابة جندي بجروح متوسطة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 20:32

اعلام العدو: قوة إسرائيلية وقعت في كمين حيث تم تفجير عبوة ناسفة بجانبها في بيت حانون شمالي قطاع غزة ما أدى إلى مقتل ضابط وجنديين بالإضافة إلى إصابة جندي بجروح متوسطة

منذ 8 mins 23 December، 2024
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