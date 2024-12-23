مراسل المنار: العدو نفذ تفجير في بلدة الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 11:36

مراسل المنار: العدو نفذ تفجير في بلدة الناقورة

منذ 45 mins 23 December، 2024
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