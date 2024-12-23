فلسطين المحتلة – ألوية الناصر صلاح الدين: قصفنا بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم موقع قيادة وسيطرة العدو في محور نتساريم بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 09:38

فلسطين المحتلة – ألوية الناصر صلاح الدين: قصفنا بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم موقع قيادة وسيطرة العدو في محور نتساريم بقذائف الهاون

منذ 34 mins 23 December، 2024
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