خروقات صهيونية جديدة لإتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان

يستمر العدو الإسرائيلي في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وأفاد مراسل “المنار” بأن جيش الاحتلال انسحب من المدخل الغربي لبلدة الناقورة بعد أن رفع ساترًا ترابيًا وسط الطريق، على مقربة من مركز الجيش اللبناني، الذي بقي بعيدًا عن عمليات التجريف التي شهدتها المنطقة.

وفي تطور ميداني آخر، أقدمت جرافات الاحتلال ظهر اليوم على تجريف عدد من بساتين الليمون في البلدة، بالقرب من المقر الرئيسي لقوات “اليونيفيل”.

في الأجواء، سجل تحليق لطائرات مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق مناطق الخيام، سهل مرجعيون، برج الملوك، القليعة، جديدة مرجعيون، دبين، وبلاط. كما نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية طلعات جوية على علو منخفض فوق قضاء بنت جبيل.

من جهة أخرى، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان لها، أن فرق البحث والإنقاذ المتخصصة التابعة للدفاع المدني، وبتوجيه من المدير العام بالتكليف العميد نبيل فرح، تمكنت بعد جهود مكثفة بدأت منذ ساعات الصباح الأولى، من انتشال جثامين أربعة شهداء من تحت الأنقاض في منطقة حارة حريك، بناية أيوب قرب العاملية.

وأضاف البيان أنه “بذلك يكون قد تم العثور على جميع المفقودين السبعة الذين تم الإبلاغ عن فقدانهم جراء الغارة الصهيونية التي استهدفت المنطقة في 27 أيلول الماضي، حيث عُثر أمس على جثامين ثلاثة منهم”.

وأشار إلى أن الجثامين نُقلت إلى مستشفى بيروت الحكومي لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA) للتأكد من هويات الشهداء.

المصدر: موقع المنار +مواقع