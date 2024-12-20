صحيفة بيلد الألمانية: 11 قتيلا على الأقل ونحو 80 مصابا جراء حادثة الدهس في سوق لعيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 23:12

صحيفة بيلد الألمانية: 11 قتيلا على الأقل ونحو 80 مصابا جراء حادثة الدهس في سوق لعيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ

منذ 45 mins 20 December، 2024
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