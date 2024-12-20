نتنياهو في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال: هناك تفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل مع حماس قريبًا وربما حتى التطبيع مع السعودية. – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 23:12

نتنياهو في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال: هناك تفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل مع حماس قريبًا وربما حتى التطبيع مع السعودية.

منذ 51 mins 20 December، 2024
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