وكالة الأنباء الألمانية: القبض على سائق اقتحم سوقا لعيد الميلاد بمدينة مجدبورج ولا أنباء عن سقوط ضحايا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 20 2024 - 21:38

وكالة الأنباء الألمانية: القبض على سائق اقتحم سوقا لعيد الميلاد بمدينة مجدبورج ولا أنباء عن سقوط ضحايا

منذ 23 mins 20 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة