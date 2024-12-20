قناة i24 العبرية: حماس تطالب بالإفراج عن مروان البرغوثي في ​​صفقة المختطفين.. وعائلته تقول: “موافقين على ترحيله إلى تركيا”. – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 21:38

قناة i24 العبرية: حماس تطالب بالإفراج عن مروان البرغوثي في ​​صفقة المختطفين.. وعائلته تقول: “موافقين على ترحيله إلى تركيا”.

منذ 38 mins 20 December، 2024
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