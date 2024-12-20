كتائب القسام: بعد ساعة من العملية الاولى تنكر نفس المُجاهد بلباس جنود الاحتلال واستطاع الوصول لقوة صهيونية مكونة من 6 جنود وتفجير نفسه بحزام ناسف وإيقاع العدو بين قتيل وجريح. – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 20 2024 - 21:38

كتائب القسام: بعد ساعة من العملية الاولى تنكر نفس المُجاهد بلباس جنود الاحتلال واستطاع الوصول لقوة صهيونية مكونة من 6 جنود وتفجير نفسه بحزام ناسف وإيقاع العدو بين قتيل وجريح.

منذ 1 ساعة 20 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة