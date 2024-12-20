مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 20:06

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية

منذ 43 mins 20 December، 2024
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