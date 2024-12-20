سرايا القدس: قصفنا بصواريخ (107) وقذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات العدو الصهيوني في محور “نتساريم” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 12:22

سرايا القدس: قصفنا بصواريخ (107) وقذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات العدو الصهيوني في محور “نتساريم”

منذ 1 ساعة 20 December، 2024
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