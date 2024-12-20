خريس: العدو يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار وعلى هيئة المراقبة القيام بدورها

استنكر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس “خرق العدو الاسرائيلي المتواصل للقراره 1701″، وسأل “أين هو الموقف الواضح والصريح مما يقوم به العدو من تفجير وتدمير كلي للمنازل في عدد كبير من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني”، داعيا “هيئة المراقبة الى القيام بدورها على أكمل وجه امام خرق العدو لاتفاق وقف اطلاق النار”.

وقال خريس في حديث له الجمعة “نحن أمام مرحلة جديدة على مستوى المنطقة بأكملها وليس فقط على مستوى الوطن، لذلك لا بد على الصعيد الداخلي من الحفاظ على الوحدة الوطنية”، وأضاف ان “هذا الوطن لا يمكن تقسيمه وهذا ما تسعى إليه إسرائيل، لذلك فإن مواجهة المخطط الاسرائيلي يكون بوحدة الموقف رغم الاختلاف في مسائل محددة”، وتابع “لكن يجب أن نتفق كيف نحمي وطننا ونحافظ عليه بالوحدة الداخلية لأن السلم الأهلي هو أفضل وجوه الحرب مع العدو الاسرائيلي كما قال الإمام الصدر”.

وأشار خريس الى أن “الرئيس نبيه بري وجّه دعوة صادقة لانتخاب رئيس للجمهورية وإخراج لبنان من أزمته”، ودع “الجميع الى المشاركة في جلسة التاسع من الشهر المقبل”، وأكد أن “الوطن لا يحيا إلا بالشهداء الذين واجهوا أشرس عدو وهو شر مطلق وأراد لوطننا التدمير والقتل وكان يستهدف المدنيين والمباني في كل المناطق دون استثناء وكان يسعى للوصول الى بيروت، لكنه لم يستطع الوصول وقد كانت معركة قاسية وصعبة، وتوجّه في الختام بالتحية للشهداء و لصمود الأهالي وتضحياتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام