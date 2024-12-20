“إسرائيل اليوم” العبرية: حماس استغلت العام الذي انقضى منذ اندلاع الحرب وجعلت جباليا أكثر صعوبة على الصعيد العسكري مما كانت عليه في بداية الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 10:50

“إسرائيل اليوم” العبرية: حماس استغلت العام الذي انقضى منذ اندلاع الحرب وجعلت جباليا أكثر صعوبة على الصعيد العسكري مما كانت عليه في بداية الحرب

منذ 9 mins 20 December، 2024
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