غزة | بعد 441 يوماً على العدوان… المقاومة تكبّد الاحتلال خسائر… والأخير يصعّد من جرائمه وينسف مباني في رفح والشمال

بعد 441 يوماً على فعل الإبادة بأبشع صورها، باتت غزة مثالأً للمقاومة المتوالدة، وأنها والظلم العدوان مساران متلازمان. لا شيء غير ذلك يفسّر السؤال حول استمرار أهلها على ايلام عدوهم وشنّ عمليات نوعية بعد كل ما حدث ويحدث خصوصاً في الشمال، حيث أعلنت “كتائب القسام” (الجناح العسكري لحركة حماس) مؤخراً قتل ضابط و3 جنود صهاينة طعناً في مخيم جباليا شمالي القطاع، في حين نشرت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) صوراً لاستهدافها مقر لجيش العدو الإسرائيلي في محور نتساريم.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه فرص التوصّل إلى صفقة تبادل أسرى واتفاق لوقف اطلاق النار بين العدو والمقاومة، حيث نقلت “وكالة رويترز” عن مصادر “نجاح الوسطاء في تضييق الفجوات بشأن نقاط خلافية في مفاوضات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار”.

هذا وقال استطلاع رأي أجرته “صحيفة معاريف” الاسرائيلية إن 74% من الصهاينة يؤيدون صفقة شاملة تعيد كل الأسرى “حتى لو على حساب وقف القتال في غزة”، حسب تعبير الصحيفة.

في غضون ذلك يشهد القطاع ارتفاعاً في عدد المجازر المرتكبة من قبل الاحتلال، والتي تخلّف عشرات الشهداء والجرحى. وفي التفاصيل، أعلنت مصادر إعلامية اليوم الجمعة أن غارات جوية معادية استهدفت مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، سبق ذلك استشهاد 4 وإصابة آخرين في قصف استهدف منزلاً في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. كذلك، ارتقى شهيدان بقصف طائرات الاحتلال منزلًا في محيط منطقة المغربي في الحي نفسه، كما قام جيش الاحتلال بنسف مباني سكنية في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأطلقت الآليات المتمركزة بمنطقة الخلفاء بمخيم جباليا نيرانًا كثيفة، تجاه منازل الأهالي بتل الزعتر شمال القطاع. هذا وارتكب الاحتلال مجزرة بحق عائلة في حي الدرج وسط مدينة غزة، وقصفت زوارق الاحتلال الحربية منطقة المواصي غرب مدينة رفح.

🌐 متابعة | طفل يحاول الاطمئنان على شقيقه والبحث عن باقي أفراد عائلته بعد قصف الاحتلال منزلهم بمدينة غزة، أمس pic.twitter.com/BCAvGx0Ek5 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 20, 2024

ولليوم الـ 77 توالياً، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة. وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 57 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وفي هذا السياق، أكد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لـ “قناة الجزيرة” اليوم تسجيل أكثر من 50 شهيداً بغارات للاحتلال منذ فجر أمس الخميس، وقال إن الاحتلال يستهدف مدارس تؤوي آلاف النازحين المدنيين، وما يقوم به جنون وعلى العالم أن يستفيق وأن يقول كفى.

متابعة .. جندي إسرائيلي ينشر مقطع مصوراً وثق فيه إحراق منازل المواطنين في شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/MUiy4ZV2SA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 19, 2024

الأمم المتحدة: “إسرائيل” تستخدم نظام المساعدات الإنسانية سلاحا بغزة

بدورها، قالت الأمم المتحدة إن “إسرائيل” تستخدم النظام الذي تفرضه على دخول المساعدات الإنسانية سلاحا في قطاع غزة.

وأشار جورجيوس بتروبولوس رئيس مكتب غزة الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن “”إسرائيل” مترددة في فتح نقاط عبور جديدة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

وأوضح أن قوافل المساعدات الإنسانية توجه إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي، حيث تتعرض هناك لخطر النهب. ولفت المسؤول الأممي إلى أن معظم عمليات النهب للمساعدات الإنسانية تتم في المناطق التي تسيطر عليها قوات العدو.

🌐فيديو| الدكتور حسام أبوصفية يتحدث عن آخر الأوضاع الكارثية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزّة pic.twitter.com/n7VrPv9Ey1 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 20, 2024

وتابع “مطالبنا بشأن إدخال المساعدات إلى غزة لم تتم تلبيتها، والمسؤولون الإسرائيليون يرفضون كل الحلول العملية التي نقدمها”.

المصدر: مواقع إخبارية