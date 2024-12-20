وزير الخارجية العراقي: نحذر من خطورة هروب عناصر تنظيم الدولة من السجون وانفلات الوضع في معسكر الهول – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 20 2024 - 01:34

وزير الخارجية العراقي: نحذر من خطورة هروب عناصر تنظيم الدولة من السجون وانفلات الوضع في معسكر الهول

منذ 39 mins 20 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة