ميقاتي: المدخل الحقيقي للتنمية يبدأ بالضغط على “اسرائيل” لاحترام الشرعية الدولية ووقف العدوان

أكّد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أنّ” لبنان يعول كثيرا على وقوف جميع الأشقاء والاصدقاء، إلى جانبه في محنته المستجدة، لكي يستطيع أن ينهض من جديد ويتخطى المصاعب الكبيرة التي تواجهه، بدءا بمعالجة تداعيات العدوان الاسرائيلي الاخير، مجددا موقف لبنان الثابت بالالتزام بالقرارات الدولية لا سيما القرار 1701″.

و في كلمة في قمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، في جمهورية مصر العربية – الجلسة الثانية، تساءل ميقاتي قائلاً : “هل يستقيم الحديث عن التعاون الاقتصادي ، فيما يستمر العدوان الاسرائيلي على لبنان وسوريا وغزة، حاصدا الشهداء والجرحى والدمار غير المسبوق في كل القطاعات .. هل يستقيم الحديث عن التنمية ونحن نشهد كل يوم انتهاكا جديدا لحرمة ارضنا وسيادتها”.

و اعتبر ميقاتي أنّ” المدخل الحقيقي لولوج باب التنمية، يبدأ باحترام الشرعية الدولية وتطبيق القوانين والمعاهدات والقرارات ذات الصلة بدءا من القانون الدولي الانساني والضغط على “اسرائيل” التي تواظب على عدوانها التدميري الذي لم يوقف عجلة التنمية في لبنان فحسب، بل اعاد الكثير من القطاعات سنوات طويلة الى الوراء”.

وأوضح ميقاتي أنّه” بحسب تقديرات البنك الدولي فان كلفة اعادة الاعمار تحتاج الى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار منها ملياران ومئة مليون دولار لاعمار وتأهيل اكثر من 100 الف منزل ووحدة سكنية تدمروا بفعل العدوان، وكذلك اعادة تأهيل المنشآت الحيوية مثل محطات ضخ المياه والمستشفيات والمدارس وابراج الاتصالات”.

و أكّد ميقاتي، أنّ” سبل التنمية لا تستويِ الا بوقف الحروب المدمرة وانسحاب الجيوش المحتلة، وتحقيق العدالة للشعوب وتحديد مصيرها واكتساب استقلالها وبسط سيادتها على كامل اراضيها، فلا تنمية من دون عدالة”.

وقال ميقاتي :”ان التنمية أيضا هي فعل تعاون وعمل مشترك، لذلك نعول على مؤتمركم اليوم لدعم لبنان على تخطي محنته ومساندته في مسيرة اعادة البناء وتحفيز مسار التنمية المستدامة”.

و أكّد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، موقف لبنان الثابت بالالتزام بالقرارات الدولية لا سيما القرار 1701.

المصدر: يونيوز