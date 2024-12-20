3 شهداء جراء قصف إسرائيلي لمنزل أبومازن اللوح غرب حي الصبرة جنوبي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 20 2024 - 01:34

3 شهداء جراء قصف إسرائيلي لمنزل أبومازن اللوح غرب حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

منذ 1 ساعة 20 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة