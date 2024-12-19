القوات المسلحة اليمنية: لن تتوقف عملياتنا إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 19 2024 - 20:56

القوات المسلحة اليمنية: لن تتوقف عملياتنا إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها

منذ 11 mins 19 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة