مراسل المنار: العدو الصهيوني ينفذ تفجيرا هائلا في بلدة كفركلا هزّ مناطق واسعة من الجنوب اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2024 - 21:14

مراسل المنار: العدو الصهيوني ينفذ تفجيرا هائلا في بلدة كفركلا هزّ مناطق واسعة من الجنوب اللبناني

منذ 30 mins 18 December، 2024
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