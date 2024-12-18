هآرتس عن ضابط “إسرائيلي”: لدينا أوامر بإرسال صور جثث الفلسطينيين الذين نقتلهم عند محور نتساريم وقد أرسلنا صور 200 قتيل وتبين أن 10 منهم فقط من حماس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2024 - 19:28

هآرتس عن ضابط “إسرائيلي”: لدينا أوامر بإرسال صور جثث الفلسطينيين الذين نقتلهم عند محور نتساريم وقد أرسلنا صور 200 قتيل وتبين أن 10 منهم فقط من حماس

منذ 11 mins 18 December، 2024
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