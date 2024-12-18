كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من الإجهاز على 5 جنود صهاينة من مسافة صفر قرب مسجد الخلفاء وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2024 - 19:28

كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من الإجهاز على 5 جنود صهاينة من مسافة صفر قرب مسجد الخلفاء وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 18 December، 2024
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