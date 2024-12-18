ريابكوف: رغبة “الناتو” بالتوسع تتعارض مع التسوية في أوكرانيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن “رغبة الناتو في التوسع إلى ما لانهاية وتطويق أوكرانيا بالمعنى العسكري والسياسي، تعيق الطريق إلى تسوية سياسية دائمة للصراع الأوكراني”.

وقال ريابكوف في حديث له الاربعاء إن “أصل الأزمة في أوكرانيا يرتبط ارتباطا مباشرا بالنشاط الضار لحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، وعلى وجه التحديد، مع توسعها الطويل والحازم للغاية لتحالف معاد بشدة لروسيا في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي”.

وأضاف ريابكوف أن “رغبة حلف شمال الأطلسي في التوسع إلى ما لانهاية، بما في ذلك النية لاستيعاب أوكرانيا وتطويرها عسكريا وسياسيا، لا تزال مستمرة حتى اليوم دون أي تردد أو قيود وهذا يعيق بشكل مباشر أي طريق نحو حل سياسي ودبلوماسي طويل الأمد للأزمة الحالية”.

المصدر: روسيا اليوم