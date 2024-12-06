ريابكوف: روسيا تسعى لمنع حدوث صدام عسكري مع “الناتو”

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن” روسيا لا تسعى لحرب عالمية ثالثة وتحاول التفاهم مع حلف الناتو”.

وقال ريابكوف في حديث له الجمعة “نحن ننطلق من ضرورة منع حدوث صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي”، وتابع “بينما الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في الحلف يهدفون إلى تصعيد الأزمة الأوكرانية”.

وشدد ريابكوف على أن “خطوات دول الناتو تهدف إلى تقويض أمن روسيا تحت شعار إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا”، وأضاف أنه “لمنع مثل هذا السيناريو الخطير يضطر الجانب الروسي لإرسال إشارات تحذير إلى الغرب”.

وقال ريابكوف “إننا نسعى جاهدين إلى إقناع وإيقاظ العقول الساخنة في عواصم الناتو الذين يخططون لزيادة الضغط على روسيا، بأن ذلك الأمر محفوف بمخاطر الانزلاق إلى صراع مسلح مباشر بين القوى النووية وهو ما يفرض استعدادنا وتصميمنا على الدفاع عن مصالحنا الأمنية الأساسية بكل الوسائل المتاحة”.

المصدر: روسيا اليوم