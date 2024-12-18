كشف رئيس الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف أنه “منذ بداية العملية الخاصة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو مليون قتيل وجريح وحوالي 20 ألف دبابة ومركبة مدرعة”.

وأوضح غيراسيموف أنه “في عام 2024 حرر الجيش الروسي أكثر من 190 مستوطنة، باسطا بذلك سيطرته على نحو 4.5 ألف كيلومتر مربع من الأراضي”.

وأكد غيراسيموف أن “أكثر من 30 دولة مجتمعة قدمت مساعدات مالية لكييف بقيمة 350 مليار دولار وجاءت أهم المساهمات من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك”، واضاف أنه “تم تدريب أكثر من 165 ألف عسكري أوكراني وفقا لمعايير الناتو”.

وأشار غيراسيموف إلى أنه “ردا على نجاحات روسيا، نفذ نظام كييف هجوما إرهابيا على منطقة كورسك في أوائل أغسطس/آب”، ولفت الى ان “الغرض من هذا الاستفزاز لرعاة كييف الغربيين، حيث أرادت كييف دفع موسكو لسحب احتياطيات القوات الروسية من دونباس، لكن ذلك لم يحدث”.

وقال غيراسيموف “تم إيقاف تقدم العدو وأوقفت الضربات الجوية ونيران المدفعية محاولات المجموعات المتنقلة من القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب التوغل في عمق الأراضي الروسية”، واوضح انه “على الرغم من المساعدة الهائلة من الغرب، فإن المبادرة على خط المواجهة في أيدينا والقوات الروسية تشن هجوما على طول الجبهة بأكملها”.

المصدر: روسيا اليوم