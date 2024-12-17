مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الثلاثاء في 17-12-2024

الوصولُ الى وقفٍ لاطلاقِ النارِ في غزةَ ممكنٌ وفقَ مباحثاتِ الدوحة – كما قالت حركةُ حماس، والقولُ هذا مقرونٌ باَلّا يضعَ المحتلُ شرطاً جديداً كعادتِه عندَ كلِّ تقدمٍ نحوَ اتفاق.

وبينَ الدوحة والقاهرة يطوفُ الساعون الى حلّ، فيما بدأ الوقاتون العبريون يتحدثون عن اتفاقٍ قريبٍ جدا، نقلاً عن مصادرَ صهيونيةٍ تطابقت باعتقادِها مع مصادرِ البيتِ الابيضِ الذي حددَ المُهمةَ بايام.

وحتى يخرجَ الدخانُ الابيضُ معلناً وقفَ النارِ الصهيونيةِ التي اَتَت على كلِّ شيءٍ في القطاع، فانَ الموقفَ القاطعَ لاهلِ غزةَ هو الصمودُ ومواصلةُ مقاومةِ المحتلِّ حتى منعِه من تحقيقِ الاهداف.

وفيما النارُ الصهيونيةُ ترفعُ سُحُبَ دخانِها في السماءِ السورية، وتستبيحُ قرَى ومناطقِ جنوبِ دمشق، نَسَبَ اعلامٌ بريطانيٌ لحاكمِ الشامِ الجديدِ احمد الشرع قولَه اِنه لن يسمحَ باستخدامِ سوريا كنقطةِ انطلاقٍ لهجماتٍ ضدَ “اسرائيل” مضيفاً لصحيفةِ التايمز البريطانيةِ انه لا يريدُ ايَ صراعٍ سواءٌ مع “تل ابيب” او ايِّ طرفٍ آخر.

في لبنانَ وآخِرِ مساعي الحلولِ الرئاسيةِ – كلامٌ عن رفعِ العوائقِ تدريجياً من امامِ جلسةِ التاسعِ من كانونَ الثاني المقبل. اما رفعُ انقاضِ ما دمرَه العدوُ الصهيونيُ فسيَبدأُ اعتباراً من الغدِ بعدَ موافقةِ الحكومةِ اللبنانيةِ على دفترِ شروطِ رفعِ انقاضِ ما هدّمَه العدوان، ودفعِ الاموالِ المطلوبةِ للهيئةِ العليا للاغاثةِ ومجلسِ الجنوبِ واتحاداتِ البلدياتِ في الضاحيةِ الجنوبيةِ لبيروت.

فيما رفعُ أجسادِ الشهداءِ من تحتِ انقاضِ العديسة الجنوبيةِ فقد بدأَ اليومَ على ان يتمددَ الى الطيبة غداً وما بعدَها، بعدَ ان انسحبَ منها العدوُ الصهيوني ، ودخلَ اليها اليومَ الجيشُ اللبنانيُ والصليبُ الاحمر.

المصدر: المنار