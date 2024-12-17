كراكاس ترفض العقوبات الكندية وتصفها بالمحاولة الفاشلة للضغط على فنزويلا وتصف كندا بالعبد الصالح للإمبريالية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 21:08

كراكاس ترفض العقوبات الكندية وتصفها بالمحاولة الفاشلة للضغط على فنزويلا وتصف كندا بالعبد الصالح للإمبريالية

منذ 6 mins 17 December، 2024
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