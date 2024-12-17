وزير النقل والأشغال علي حمية: مجلس الوزراء وافق على دفتر الشروط المتعلّق بموضوع رفع الردم من مختلف المناطق اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 19:34

وزير النقل والأشغال علي حمية: مجلس الوزراء وافق على دفتر الشروط المتعلّق بموضوع رفع الردم من مختلف المناطق اللبنانية

منذ 1 ساعة 17 December، 2024
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